Для успішної ловлі мирної риби – карася, коропа, плітки, лина та інших треба знати, як правильно приготувати прикормку. Один з перевірених роками варіантів – пшоняна каша, але її треба правильно приготувати.Про це пише Telegram-канал Рибалка українською.Для якої снасті найкраще підійде пшоняна кашаТака приманка добре підходить для ловлі "на соску". Це снасть у вигляді сталевої пружини, до якої прив’язані короткі повідці (5-10 см).На гачки навішується приманка, а в годівниця (соска) забивається ароматна каша.Ця снасть дуже "уловиста", застосовується для полювання на мирну рибу. Є різновидом донного оснащення і схожа з фідером. За довгий час використання "соска" була вдосконалена рибалками багато разів, але суть залишилася незмінною – це все та ж годівниця з короткими повідками.Рецепт приготування каші досить простий У ємність вилийте склянку води і доведіть до кипіння. У киплячу воду висипте дві склянки крупи. Кашу треба варити близько 15 хвилин, при постійному помішуванні. Після закінчення цього часу кашу треба зняти з вогню і настояти протягом деякого часу (до охолодження). У кашу можна додавати трохи комбікорму, щоб підвищити її в’язкість і додати аромату.В чому переваги прикормкиПшоняна каша складається з дрібних фрагментів, які швидко вимиваються з пружини. Цей фактор необхідно враховувати і ретельно трамбувати кашу в пружину.Пшоно додають і в інші каші, для отримання комбінованих приманок. Оскільки воно вимивається набагато швидше за інші інгредієнти, здатне створити кормову хмару для приваблення риби.Пшонку додають в кукурудзяну або горохову кашу, а також з’єднують з пшеничним борошном. Раніше ми писали, яка насадка допоможе виловити коропів і карасів.Дізнайтеся також, чи можна в Україні ходити на нічну риболовлю.