Погода в Україні сьогодні, 30 липня, буде спекотною. Але більше половини областей нашої країни накриють короткочасні дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні на заході, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях очікуються дощі, але вони будуть короткочасними. Місцями можливі грози.На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.Температура повітря вдень буде+22 +27 градусів, а на півдні до +33 градусів спеки. Вночі температура опуститься до +12 +17. У південних областях вночі буде +18 +23 градуси. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень очікується короткочасний дощ, а місцями – грози.Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +25 +27 градусів, а вночі +15 +17 градусів. Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.