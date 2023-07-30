В ніч на 30 липня росіяни атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу Shahed.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Так, чотири рази росіяни били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. А на Криворізький район противник скерував два "шахеди" – їх збили оборонці неба з ПвК "Південь". "Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення", – зазначив Лисак.Він додав, що наслідки атак уточнюються, але загиблих та постраждалих немає.Ситуація в Дніпропетровській областіРосійські війська майже щодня обстрілюють територію Дніпропетровської області з реактивної та важкої артилерії, розташованої на іншому березі Дніпра. В основному під удар потрапляє Нікополь та район.Так, 22 липня через обстріли постраждали троє людей – два чоловіки і жінка, у місті було пошкоджено 8 будинків.А в ніч проти 11 липня окупанти при обстрілі Нікопольського району випустили з артилерії півтора десятка снарядів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.