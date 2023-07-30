У тимчасово окупованому Росією українському Криму вночі 30 липня лунали вибухи через роботу протиповітряної оборони за нібито десятки безпілотників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.Вже традиційно у російському військовому відомстві говорять про "припинення спроби" атаки дронів, яку приписують Україні.Стверджується, що це були 25 БПЛА літакового типу"16 українських БпЛА знищено вогнем засобів ППО. Ще 9 українських безпілотників пригнічені засобами радіоелектронної боротьби та, не досягнувши цілі, зазнали краху в акваторії Чорного моря та в районі мису Тарханкут", – розповіли в Міноборони РФ.Також у міністерстві додали, що постраждалих та руйнувань немає.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.