Уряд вніс зміни до програми “єВідновлення”. Відтепер українці, які відремонтували пошкоджене житло внаслідок російської агресії самостійно, зможуть отримати компенсацію за витрати.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Кабмін розраховує, що механізм компенсацій буде готовий восени, після цього виплати отримуватимуть і власники відновленого житла.Раніше "єВідновлення" передбачало компенсацію лише для власників невідремонтованого житла, пошкодженого внаслідок бойових дій.Програма "єВідновлення"10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.РБК-Україна розповідало, як подати заявку та отримати виплати за пошкоджене житло.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.