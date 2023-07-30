В тимчасово окупованому Криму росіяни проводять заходи “військово-патріотичного виховання”, направлені на поширення пропаганди серед молоді.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.В рамках таких заходів був проведений "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури."Організатором даного "форуму" виступало Федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з ТОТ Криму до соціально-культурного простору РФ", – зазначили в Центрі.Додається, що за підсумками "форуму" створено "міжвідомчу раду", яка сприятиме реалізації заходів "військово-патріотичного виховання" молоді.Ситуація в КримуВ окупованому з 2014 року Криму останнім часом все частіше лунають вибухи. Наприклад, вранці 24 липня "бавовна" лунала в селищі Веселе – там підірвали військовий аеродром та склад боєприпасів. Росія заявила про нібито "атаку безпілотників".А вчора, 29 липня, Україна заявила про черговий удар по Чонгарському мосту, який з’єднує півострів з материковою частиною країни. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.