В Україні, крім південно-східної частини, очікуються дощі, місцями грози. У південній частині та східних областях температура повітря прогріватиметься до +30.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Мінлива хмарність. В Україні, крім південно-східної частини, вночі місцями невеликі дощі, вдень помірні короткочасні дощі, окремі грози", – пише пресслужба.Вітер, як пише пресслужба, очікується змінних напрямів, швидкість досягатиме від 3 до 8 м/c.Температура: на заході коливатиметься від +14 до +16 вночі й від +22 до +25 вдень; на півночі коливатиметься від +15 до +18 вночі й від +24 до +26 вдень; на півдні коливатиметься від +17 до +20 вночі й від +24 до +29 вдень; на сході коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +25 до +29 вдень.

Фото: прогноз погоди на 31 липня (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ; вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", – пише пресслужба.Температура в області вночі +13 – +18, вдень +22 – +27, а в Києві – вночі +16 – +18, вдень +24 – +26.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.