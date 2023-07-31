Гороскоп на тиждень, з 31 липня по 6 серпня 2023 розповість про два знаки Зодіаку, яким сильно пощастить у сфері фінансів, адже вони можуть отримати несподівані грошові надходження.Кому саме пощастить – в матеріалі Styler далі.Діва (з 22 серпня до 23 вересня)Астрологи запевняють: приємні новини та грошові надходження – ось, що порадує вас найближчого тижня.Чекайте на цікаві пропозиції щодо роботи або ж – варіанти про підвищення, розширення на вже існуючій позиції.У романтичній сфері постарайтеся обійтися без "різких рухів" і тоді на вас чекає спокій і стабільність.Будь-які складнощі найближчими днями вам допоможе подолати поєднання фізичної та емоційної активності.Основні риси характеру, притаманні Діві: витривалість, обережність, недовірливість, пунктуальність, уважність, передбачливість і надійність.Скорпіон (з 24 жовтня по 22 листопада)Вас чекає приємний та емоційний тиждень. Доведеться вирішувати різні завдання, пов’язані зі справами найближчих.Не варто чекати подяки – просто робіть, що можете. У професійній сфері удача буде явно на вашому боці, ви отримаєте нові контакти.Фінансова сфера теж потішить, можуть з’явитися нові джерела прибутку.В особистому житті на вас чекають чуттєві радості та дуже приємні романтичні переживання.Основні риси характеру, притаманні Скорпіону: незалежність, рішучість, владність, азартність, поривчастість і схильність до авантюр та ризику.Раніше ми писали, які знаки Зодіаку називають найгіршими.Також дізнайтеся, кому зі знаків Зодіаку пощастить у серпні 2023.