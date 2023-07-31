Війська РФ знову вели вогонь по населених пунктах Дніпропетровської області, здійснивши протягом ночі сім ударів по Нікопольському району.Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.Під ворожий артилерійський обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада."Вночі ворог тероризував Нікопольщину. Обстріляв район сім разів", – розповів чиновник.Наразі проводиться обстеження територій, що потрапили під атаку, для з’ясування наслідків ударів."На щастя, серед людей постраждалих немає", – зазначив керівник ОВА.Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що в інших громадах області цієї ночі було спокійноОбстріли Нікополя та Дніпропетровської областіНаселені пункти Дніпропетровської області майже щодня зазнають обстрілів з боку військ РФ. Окупанти для атак часто застосовують реактивну та важку артилерію, розташовану на іншому березі Дніпра. В основному під удар потрапляє Нікополь та район.Минулої ночі, 30 липня, росіяни атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу Shahed.Внаслідок обстрілів Нікопольського району 27 липня у низці населених пунктів були пошкодження та руйнування будинків, господарських споруд, церкви та освітнього закладу.Перед цим внаслідок російського артилерійського обстрілу Синельниківщини Дніпропетровської області постраждала жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.Нагадаємо також, що 22 липня в результаті ворожих ударів по Нікополю постраждали троє людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.