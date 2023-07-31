Мати слабке серце і не помічати це цілком можливо, адже часом симптоми маскуються під безсоння, втому тощо.Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.СерцебиттяОднією з ознак, що серце слабке, є серцебиття, яке ви відчуваєте. Якщо подивитеся в дзеркало, то побачите, як на шиї чи в ямці над грудиною б’ються судини.Коли ви хвилюєтеся, серцебиття посилюється, відповідно, пришвидшується пульс. Або ж вночі, коли ви повертаєтеся на бік, серце починає "лупити" або ж навпаки – завмирає.Порушення ритмуСкладається враження, що серце б’ється нерівно, є випадіння з ритму.Ви можете вночі прокидатися від нерівного серцебиття. Або ж після тренування на другий день серце "частить" і ритм збивається.БоліКоли є відчуття стиснення в грудній клітині, виникає задишка під час фізичних навантажень. Це означає, що серце не справляється з прокачуванням крові.Або ж ви лежите і вам не вистачає повітря.НабрякиТакий симптом проявляється ввечері на ногах. Так само, якщо у вас нема варикозу, але пальці і носогубний трикутник – синюшні.Що робити, якщо виявили такі симптомиВам потрібно зробити ЕКГ серця. Проте вона може не показати, якщо під час замірів серце саме билося рівно.Якщо кардіограма не показала нічого, а симптоми проблем з серцем зберігаються, треба поставити холтер. Цей пристрій покаже, як протягом доби билося серце.Можна зробити УЗД серця, яке покаже, чи серце не розтягнене. Чи нема раптом пролапсу або ж стенозу в клапанах, чи нема рідини в перикарді.Якщо є ішемія (зниження кровопостачання), треба робити коронарографію з послідуючим стентуванням.Основні причини проблем з серцем: Нетренованість Малорухливий спосіб життя Погані звички Зайва вагаСерце треба тренувати, а також не чекати, коли все стане погано, підтримувати здоров’я серцевого м’яза. Раніше ми писали про 5 препаратів, які мають бути у вашій аптечці, якщо у вас “серце”.Також читайте, як не можна міряти тиск, щоб тонометр показав правильні цифри.