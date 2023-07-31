У Харкові внаслідок російського ракетного удару з комплексу С-300 цієї ночі постраждала щонайменше одна людина, на складському приміщенні, де було зафіксовано “приліт”, сталася сильна пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.Зазначається, що російські окупанти опівночі здійснили запуск по Харкові та області кількох ракет типу С-300 з території російської Бєлгородської області.Внаслідок ворожої атаки у Харкові в Новобаварському районі ракета поцілила у складські приміщення одного з комерційних підприємств, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі близько 200 кв.м.Чоловік, який перебував у цей момент неподалік епіцентру вибуху, отримав тілесні ушкодження.Ще одна російська ракета поцілила по території приватного домоволодіння у н.п. Великий Бурлук Харківської області. На щастя, у цьому випадку постраждалих немає."За фактом цих обстрілів відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України – це порушення законів та звичаїв ведення війни", – сказав представник Харківської обласної прокуратури.Ракетна атака РФ по Харкову 31 липняВійська РФ близько півночі завдали ракетних ударів по Харкову та області. Для ударів окупанти застосовували ЗРК С-300.У командуванні Повітряних сил ЗСУ перед вибухами попереджали жителів регіону про ракетну загрозу, було оголошено повітряну тривогу.Як заявив пізніше мер Харкова Ігор Терехов, було два "прильоти", і зафіксовано потрапляння по нежитлових приміщеннях, сталася пожежа.Масштабна повітряна тривога вночі 31 липняЦієї ночі сигнали про загрозу ракетних ударів цієї ночі залунали на всій території України.Моніторингові групи повідомляли про загрозу удару ракетним комплексом "Іскандер". Місцеві представники влади закликають громадян прямувати до укриття.Близько 01:45 у командуванні ПС ЗСУ заявили про відбій небезпеки ворожого ракетного обстрілу по всіх областях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.