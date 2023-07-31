На сході Пакистану, в провінції Пенджаб, перекинувся автобус з паломниками – п’ятеро людей загинули, ще 20 зазнали поранень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Рятувальники визначили, що автобус, який перевозив вірян, перекинувся, бо водій заснув за кермом. П’ятеро людей загинули, ще 20 зазнали ушкоджень, деякі з них перебувають у критичному стані. Зазначається, що серед пасажирів є жінки та діти.Поліція взяла аналіг крові у водія, оскільки підозрюють його у вживанні гашиша перед поїздкою.Надзвичайні події в Пакистані30 липня терорист-смертник підірвав себе на зібранні прихильників партії Jamiat Ulema-e-Islam. Через це щонайменше 44 людини загинуло, ще майже 200 зазнали поранень. А 26 червня у районі Наваб Шах, південної провінції Сінд, зіткнулися два пасажирських автобуса, через що 10 людей загинули і понад 40 отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.