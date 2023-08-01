1 серпня у церковному календарі – день пам’яті Макрини Молодшої. У народі цей день називали просто – Макрини.Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети – у матеріалі Styler нижче.У чому суть свята і що потрібно зробитиКолись цей день вважався одним із найдощливіших у році. Тому люди намагалися вирушати до лісу за грибами.Якщо ж літо навпаки було посушливе, то проводили спеціальний обряд призову дощу. Для цього сніп колосків кидали в річку та топили.Крім того, для обряду могли знайти дівчину, яка відзначає день народження саме 1 серпня. Її називали Мокриною, одягали в гарну сукню і приносили колоски хліба. Тепер дівчина мала віднести колосся до річки, щоб та передала їм вологи небесної.Цього дня рекомендується носити синій одяг та червоні прикраси - так можна залучити удачу.Прикмети цього дня 1 серпня йде дощ – наступного року добре вродиться жито, але літо буде дощовим. У народі цей дощ у цей день спостерігав за журавлями. Гроза вказує на теплу та довгу осінь. Зранку суха – в обід з’являться хмари. Якщо багато падаючих зірок, слід чекати сильних вітрів. Якщо хороша та сонячна погода, то бабине літо буде довгим. Затяжні дощі – до бідності та неврожаю.Що не можна робити на Мокрини Не можна сваритися, лаятись, ображатися, а також лінуватися та брехати. Чоловікам не можна купатися в річці, інакше можна спричинити лихо на сім’ю. Краще не їсти яблук, інакше натягнете на себе дрібні неприємності. Не можна також впускати в будинок оводів, інакше вдома буде небіжчик. Не можна ходити брудним та неохайним. Не варто підіймати із землі втрачені речі. Не можна давати чи брати гроші у борг.День ангела сьогодні відзначають:Роман, Степан, Тихін, Дмитро, Григорій, Митрофан. Привітайте цих людей з іменинами! Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, тому що зваляться проблеми та безгрошів’я.Також читайте про всі церковні свята серпня 2023 року.