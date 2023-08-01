Військово-повітряні сили Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів вперше проведуть спільні навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони КНР.Відповідно до річного плану та консенсусу, досягнутого між Китаєм і Об’єднаними Арабськими Еміратами, спільні навчання ВПС під назвою Falcon Shield-2023 пройдуть у серпні в китайському Сіньцзяні. “Це перше спільне навчання обох військово-повітряних сил, спрямоване на поглиблення прагматичних обмінів і співпраці між двома військами та посилення взаєморозуміння та довіри”, – йдеться у повідомлення міноборони КНР.Підготовка китайської арміїЛідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій заявив, що очікує від своєї армії кращої підготовки до війни та у плануванні бойових дій. Китайський очільник зазначив, що світ вступив у новий період потрясінь та змін.Китай і Росія домовились провести спільні військові навчання у Японському морі. Зазначається, що китайська військово-морська флотилія, яка складається з п’яти військових кораблів приєднається до російських військово-морських і повітряних сил.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.