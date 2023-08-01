В любой цивилизованной стране мира отдельные персоны уже давно бы стали нерукопожатными и с ними уважающие себя люди не имели бы никаких дел. Для этого оснований более чем достаточно. Но, к сожалению, речь не об Украине. К большому сожалению. С помощью различного рода местных пиарщиков-заробітчан, которые практикуют вопросы «защиты репутации», откровенные казнокрады, сбежавшие из страны, получают вторую жизнь и новое миловидное обличие.

К примеру, бизнесмен Павел Фукс. На человеке, как можно удостовериться из тех же СМИ, клейма негде ставить. В середине июня 2021-го года СНБО на своем заседании решает ввести полный комплект ограничительных санкций против Фукса. Через несколько дней появляется Указ №266/2021, которым президент Украины официально вводит в действие данное решение СНБО. В санкционном списке фигурирует 538 человек и под №537 там значится Павел Фукс.

Дальше – больше. 16 мая 2023-го года СБУ сообщает о подозрении Павлу Фуксу. Ему инкриминируются масштабные финансовые махинации со стратегическими предприятиями Украины и систематическое уклонение от уплаты налогов. СБУ было установлено, что с 2018-го года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний на сумму в более чем 100 миллиардов гривен (около 2,7 миллиарда долларов США).

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Павел Фукс находится в Великобритании (Лондон), куда в итоге не так давно забрал свою семью и сейчас претендует на ПМЖ в этой стране. Но, как видно из малочисленных, но все же, публикаций в отдельных онлайн-медиа Украины, он всячески старается себя отбелить и зачем-то реабилитироваться. Вопрос – отбелить себя, чтобы что?

В русской версии Википедии до сих пор фигурирует информация, где якобы лидеры Украины поощряли Павла Фукса за его «деятельность» для ВСУ. И это уже после санкций СНБО. Очень странно выглядит. Ссылки же там исключительно на пресс-релизы, и не более того, которые распространяет сама же пресс-служба Фукса. После формулировки в русской версии его страницы в Википедии «Карьера на (!) Украине» читать дальше даже как-то унизительно для украинского пользователя, если уж откровенно говорить. Кстати, в украинской версии Википедии этих пируэтов с награждениями-поощрениями и близко нет. И вот тут и возникает главный вопрос: а кто стоит за отбеливанием этого «воротилы» в Украине? Кто ему помогает, невзирая на санкции СНБО, подозрение СБУ, токсичность в обществе и откровенно пророссийский (даже российский) шлейф?

Вездесущий интернет ведет к такой себе Катерине Рошук – совладелице и руководителе информационного онлайн-издания «Буквы», а также владелице агентства по управлению репутацией Reputation Security (сайт этого агентства на данный момент не рабочий). Примечательно, что до июля 2021-го года Институт массовой информации Украины относил «Буквы» к категории СМИ, которые лучше всего придерживаются журналистских стандартов. Затем они перестали попадать в список надежных источников информации. А компания Reputation Security сама о себе не раз заявляла, что «защищает репутацию, создает «белую историю» бизнеса, общественной и политической жизни». Как говорят, что и требовалось доказать…

Саму Катерину Рошук и ее «Буквы» не раз обвиняли в черном пиаре, организации кампании против политических оппонентов заказчиков или улучшению их репутации. В частности, обвиняли в отбеливании за деньги репутацию все того же Павла Фукса, против которого к тому времени уже были введены санкции СНБО. В ноябре 2021-го года отдельные СМИ писали, что часть журналистов уволилась из «Букв», заявив о давлении на них и буллинге. Бывшие работники рассказывали о теневой активности редакции: создание ботоферм, заказные материалы и «работа» на известных политиков и бизнесменов. Тогда экс-руководитель отдела SMM «Букв» Владислав Волков подробно расписал причины увольнения из издания более 10 человек только за один месяц. И, что примечательно, он раскрыл детали непубличной деятельности, которой якобы занималось издание. Из выложенных 24 ноября 2021-го года Волковым скринов можно сделать вывод, что руководство «Букв» действительно сотрудничало с Павлом Фуксом, а также занималось накруткой подписчиков и просмотров как в его Telegram-канале, так и его колонок на других сайтах.

«Господин Фукс является благотворителем, меценатом и «нестандартной личностью»: в его Telegram-канале вы найдете размышления о Ювале Ное Харари, искусственном интеллекте, новостях технологий и прочем, – написал Владислав Волков в своем посте. – Впрочем, все эти сообщения вместо господина Фукса писала редакция «Букв», а их никто не читал, ведь нашим SMM-щикам ставили задачу накручивать просмотры и подписчиков. Дошло до абсурда: на канале из 20.000 подписчиков, что приносит «Буквам» $5.000 в месяц, реальных людей с 10».

В комментарии LIGA.net сама Катерина Рошук признала, что сотрудничает с Фуксом в вопросе коммуникаций в рамках своей компании Reputation Security. Этот бизнес, по ее словам, не имеет отношения к работе «Букв». Однако, Рошук так и не ответила прямо на вопрос о том, была ли редакция «Букв» непосредственно вовлечена в сотрудничество с Фуксом.

Стоит отметить, что «Буквы» под руководством Катерины Рошук не раз становились фигурантами череды громких скандалов и судебных процессов. Чего только стоит искусственно раздутый ими же инцидент с якобы давлением на них властей и попыткой рейдерского захвата «Букв» руководителем Ютуб-канала «Исландия» Владимиром Петровым. К слову, ведущие «Исландии» отнеслись к такой претензии «Букв» с заметной долей иронии, отметив, что масштаб онлайн-издания и близко не соответствует размаху «захвата», что пусть его работники сначала разберутся с редакционными перипетиями у себя внутри, а хайпонуть на популярности «Исландии», накрутив таким образом себе рейтинг, «Буквам» с Рошук точно не удастся.

И еще показательный материал за декабрь 2021-го года о Катерине Рошук и «Буквах». Писал тогда об их деятельности телеграмм-канал «Карточный Офис»:

«Рошук превратила «Буквы» в «помойку для размещения джинсы». Жадность и беспринципность часто выходят боком. Грустная история издания «Буквы» является прекрасным примером того, как стремление пары некомпетентных журналистов заработать все деньги мира, вызвало бунт внутри коллектива и разрушило все их надежды. Ладно, уже журналистику, но хотя бы джинсу можно было делать по-человечески. Главный вывод из этой истории прост: архив «авторских расследований» и комплиментарных текстов «Букв» ничего общего с журналистикой не имеет. Всех их фигурантов банально кто-то заказал».

Вот так с «легкой руки» людей, которые вряд ли не понимают всю важность нынешней ситуации, сбежавшие от правды из Украины «бизнесмены» пытаются отбелиться и ввести в заблуждение часто не глубоко знающих материал потребителей информации. А потом порядочные журналисты удивляются, почему их огульно люди называют «ярчайшими представителями древнейшей профессии». Вот из-за таких.

Станислав Кравченко