Гороскоп на серпень говорить про те, що перший Повний місяць у серпні може принести масу проблем кільком знакам Зодіаку. Це Повня відбудеться у знаку Водолія, і під його вплив потраплять відразу 4 знаки Зодіаку.Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими найближчими днями. Про це розповіла астролог Марина Скаді.Телець та СкорпіонПерший Повний місяць у серпні 2023 року відбудеться 1 серпня. І воно найсильніше вплине на Тельців і Скорпіонів.За словами астролога, представникам цих двох знаків здаватиметься, що їх недооцінюють, ігнорують і навіть вважають за краще уникати. На тлі цих переживань можуть бути непорозуміння та навіть конфлікти з друзями.Рекомендується не планувати важливих зустрічей на 1-2 серпня, а вільний час варто приділити собі та своєму ментальному здоров’ю.Лев та ВодолійТакож серпневий Повний місяць зачепить ще два знаки – це Лев і Водолій. У них можливі складні та хвилюючі ситуації. Однак найближчими днями сили та впевненість будуть на висоті, тому всі труднощі вдасться вирішити без особливих зусиль.Енергія Повного місяця у Водолії може підштовхнути до ексцентричних вчинків, які потягнуть за собою різні наслідки. Тому варто виявити обережність.А що в інших знаків Зодіаку?Для Овнів, Близнюків, Терезів і Стрільців період Повного місяця буде сприятливим. Для Раків, Козерогів та Риб – нейтральним та спокійним.До речі, раніше ми писали про те, що чекає на кожен знак Зодіаку в перший тиждень серпня.А ще розповідали про те, що обіцяє китайський гороскоп на серпень.