В перший день серпня погода в Україні не обійдеться без дощів, а місцями попри опади, дійде до спеки, до +32 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."1 серпня в Україні – хороше синоптичне літо. Температура повітря становитиме +25…+29 градусів, на сході та на південному сході +29…+32 градуси", – розповіла вона.За даними синоптика, дощі з грозами тинятимуться від півночі до півдня, від центру до сходу, при чому місцями вони будуть неоднорідними."У західних областях обійдеться без дощів", – попередила Діденко.Погода по регіонахЯк уточнили в "Укргідрометцентрі", у більшості північних та центральних областей, у Харківській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, а на решті території без опадів. Погода у КиєвіЯк додала синоптик, у Києві серпень почнеться підвищенням температури повітря. Зокрема, у столиці до +27,+28 градусів."Дощі ймовірні, але несміливі, районні, сонця вистачатиме", – пообіцяла вона.Погода на робочий тижденьЯк зазначила Діденко, тиждень обіцяє повернення спеки. Водночас, як зазначають в "Укргідрометцентрі", попри спеку, в більшості регіонів не обійдеться без опадів. Докладніше – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.