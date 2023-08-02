Рогалики чудово смакують до чаю або кави, а головне, що можна приготувати їх швидко та з простих інгредієнтів.Рецептом поділились в пабліку під ніком diali_cooking в Instagram.ІнгредієнтиДля приготування дуже смачних рогаликів, вам знадобляться: кефір – 250 мл цукор – 3 ст. л. олія – 5 ст. л. яйця – 2 шт. яєчний жовток сіль сухі дріжджі – 0,5 ст. л. борошно - 650 г молоко – 1 ч. л. будь-яка начинка – за смакомЯк готуватиВажливо, щоб всі продукти були кімнатної температури. Спочатку в кефірі розведіть дріжджі та додайте сіль, цукор, яйця і олію, все перемішайте.Додайте просіяне борошно та замісіть еластичне тісто, накрийте його плівкою та поставте в тепле місце, щоб воно гарно піднялось.Потім поділіть тісто на дві частини, кожну розкатайте та наріжте на трикутники.Викладіть начинку та скрутіть у рогалик.Покладіть рогалики на деко та накрийте їх ще рушником, щоб вони гарно піднялись. Потім змішайте жовток з молоком, змастіть рогалики. Поставте смаколики випікатись при температурі 180 градусів до готовності. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от РЕЦЕПТИ-ВИПІЧКА-ФУДБЛОГ (@diali_cooking)Раніше ми писали про те, як приготувати смачний шоколадний пиріг без яєць і молока.Також читайте, як приготувати багато печива з найпростіших інгредієнтів за 30 хвилин.