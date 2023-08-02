Сьогодні, 2 серпня, в Україні очікуються місцями дощі та спека. Причому, опади будуть навіть з грозами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко."Грозові дощі очікуються у західних областях України, ввечері опади дійдуть до північних, центральних областей та Одеську область", – розповіла вона.Також, за словами синоптика, у кінці доби 2-го серпня місцями подощить на крайньому сході України."Від опадів зможуть ухилитися Дніпропетровська область, значна частина Полтавської області, схід Кіровоградської, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області та Крим", – додала вона.Температура повітря, як зазначила синоптик, в Україні становитиме +25….+32 градуси.Погода в регіонахЗа даними "Укргідрометцентра", вночі в західних та місцями східних областях, вдень в Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південний 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с."Температура вдень +25…+30°, у західних областях +21…+26°", – йдеться в повідомленні. Погода у КиєвіУ Києві 2 серпня очікується дуже тепла, проте без сильної спеки, погода, близько +29 градусів."Дощ та гроза передбачаються у столиці в середу ввечері", – попередила синоптик.Спека йде в УкраїнуЗа словами синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня Україну накриє спека, подекуди до +40 градусів. "Епіцентр" спеки припаде на 4-6 серпня. Щоправда, у західних областях спеки не буде.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.