Сили протиповітряної оборони України знищили всі “шахеди”, якими Росія атакувала Київ сьогодні вночі, 2 серпня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови КМВА Сергія Попка.Зазначається, що групи безпілотників заходили у повітряний простір столиці України одночасно із кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 дронів типу Shahed, були виявлені та знищені.Падіння уламків БПЛА у КиєвіЗафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.Атака дронів на КиївСьогодні вночі, 2 серпня Російська окупаційна армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. По цілях працювали сили ППО. У столиці було чутно звуки вибухів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.