Російські війська сьогодні вночі, 2 серпня, за допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Вибухи лунали в Києві, Одесі та Слов’янську. Пошкоджено портова інфраструктура.Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.Після опівночі, у низці українських областей оголосили про повітряну тривогу. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про пуски безпілотників з різних напрямків. Зокрема, про рух “шахедів” над акваторією Чорного моря у бік півдня Одеської області.Також, попереджалось про загрозу ударів балістичними ракетами. Згодом, почали з’являтися повідомлення про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони у кількох регіонах.Атака дронів на КиївУ Києві та області чули звуки вибухів. У КМВА повідомили про роботу сил ППО. Згодом, стало відомо про падіння уламків безпілотників у Соломʼянському, Святошинському і Голосіївському районах столиці.У Солом’янському та Святошинському районах зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень. Виникло загоряння. У Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.Силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 “шахедів”, якими РФ атакувала Київ, були виявлені та знищені. Внаслідок атаки дронів на Київ постраждалих немаєАтака на Одеську областьРосійські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. В регіоні лунали потужні вибухи.”Внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби”, – зазначили в Одеській ОВА.Вибухи в Слов’янську У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що в Донецькій області є небезпека застосування балістичних ракет з боку окупантів. Пд час повітряної тривоги сьогодні вночі, 2 серпня в місті пролунала серія гучних вибухів.ППО в Сумській областіУ Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні вночі у небі над регіоном силами ППО було знищено ворожий БПЛА “шахед”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.