В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про злет МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог. “Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка”, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.Нічний обстріл 2 серпняРосійські війська вночі 2 серпня обстріляли Одеську область. Внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіонувиникли пожежі, пошкоджено елеватор.Крім того, російська армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. З метою працювали сили ППО. У столиці було чути звуки вибухів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.