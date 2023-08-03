Україна не має жодних заборон на використання озброєння, розробленого вітчизняним військово-промисловим комплексом, для завдання ударів по території РФ.Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону “Єдині новини”.Чиновник наголошує, що якщо країна-агресор розгорнула проти України величезну військову кампанію, і через російські атаки в нашій державі гинуть цивільні, у тому числі й діти, то "які мають бути табу?"Секретар РНБО звернув увагу на домовленості української сторони з країнами-партнерами не застосовувати їхнє озброєння по території Росії. Це необхідно, щоб партнерів не звинувачували нібито у причетності до війни РФ проти України.Проте, зазначає Данілов, ця заборона не стосується зброї українського виробництва."Хочу сказати, що у нас є певні досягнення в цьому. Хоча не все можна розповідати, але те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів – це речі, які мають дуже обмежена кількість країн", – заявив чиновник.Також Данілов додав, що подібні розробки на відмінно виконують бойові завдання.Українські морські безпілотникиНагадаємо, ще в листопаді 2022 року Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони, зокрема, мають допомогти військовим ЗСУ захистити морську акваторію.Міністра цифрової трансформації України Михайло Федоров зауважив, що такі дрони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Глава Міноборони Олексій Резніков додав, що Україні потрібні морські дрони, щоб атакувати флот РФ, і таким чином захищати цивільні об’єкти.Нещодавно, наприкінці липня, на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.