Гороскоп на серпень обіцяє складний та напружений період для багатьох представників зодіакального сузір’я. Основні проблеми спостерігатимуться у сфері взаємин та кохання. Також можуть бути проблеми з фінансами, а у деяких настрій може бути не радісним через безліч дрібних негараздів у житті.Астрологи назвали знаки Зодіаку, для котрих серпень стане особливо складним періодом. Кому наприкінці літа не везтиме – читайте нижче.ОвенЄ ризик вляпатись у якусь авантюру чи стати жертвою шахраїв. В особистому житті можливі серйозні сварки та навіть розставання з партнером.Не сперечайтеся з начальством, тому що це потягне за собою неприємні наслідки. Бережіть здоров’я, є ризик загострення хронічних захворювань.ДіваУ серпні ваш внутрішній стан буде нестабільним і це може вплинути на всі сфери життя. Часті перепади настрою, зовнішній тиск, емоційні сплески – наслідки таких гойдалок будуть не дуже приємними.Можливі серйозні проблеми у взаєминах з людьми, що тільки посилить ваш стан.СкорпіонЕмоційна гойдалка буде настільки сильною, що вас часом буде нудити від низки неприємних новин і подій. І з таким настроєм буде складно підкорювати вершини, втілювати мрії та рухатися до поставлених цілей.Перевіряйте ретельно всю документацію та інформацію, є ризик "погоріти" на угодах, оскільки досвідчені підприємці скористаються вашими слабкостями.КозерігУ серпні вам доведеться мобілізувати всі свої сили, щоб дати відсіч неприємним подіям. Не ображайтеся на долю, вам просто потрібно здобути важливий і безцінний урок у житті. Вам доведеться залишити комфортне середовище, щоб отримати щось зовсім нове у своєму житті.Ситуація із фінансами буде напруженою майже до кінця місяця. І якщо ви не візьмете наприкінці місяця роль лідера, ризикуєте повернутися до вихідної точки.До речі, раніше ми писали про те, на кого зі знаків Зодіаку чекають несподівані сюрпризи у серпні.А ще розповідали про те, для кого зі знаків Зодіаку серпень стане справжнім випробуванням.