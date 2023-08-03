Манник – проста, але дуже смачна випічка. Інгредієнти для пирога недорогі, спекти його нескладно, а смак виходить – незрівнянний!Рецептом поділилась фудблогер під ніком polli_cooking у своєму Instagram.Інгредієнти:Для приготування смачного манника, вам знадобиться: кефір - 250 мл яйця – 2 шт. манна крупа – 250 г цукор - 175 г ванільний цукор - 1 ст. л вершкове масло – 80 г розпушувач – 1 ч. л. абрикос – 6-8 шт.Як готуватиСпочатку манку залийте кефіром, перемішайте та залиште приблизно на 10-15 хвилин. В миску до яєць додайте цукор, ваніль та збийте за допомогою блендера до однорідної маси.Далі додайте в яєчну суміш розтоплене вершкове масло, манну суміш та розпушувач, перемішайте.Абрикоси поділіть навпіл, дістаньте кісточки та наріжте смужками. За бажанням фрукт можна порізати кубиками та замішати в тісто. Масу перелийте в форму для запікання, поверх викладіть шматочки абрикоса.Випікайте манник в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 35-50 хвилин. Готовий пиріг дістаньте та залиште його охолонути. Смачного! Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Смачні рецепти Фудблог (@polli_cooking)Раніше ми писали про те, як легко та швидко приготувати рогалики.Також читайте, як приготувати шоколадний пиріг без яєць і молока.