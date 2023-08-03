У повітряному просторі біля Києва під час нічної ворожої атаки силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі повітряні цілі, а це майже 15 дронів-камікадзе типу “Шахед”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.Чиновник зазначив, що нинішня атака ударними БПЛА по Києву стала восьмою поспіль, і, як і вчора вночі – була масованою."Силами та засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка повітряних цілей", – розповів він.Даних про руйнування та жертви станом на зараз немає."До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться!" – наголосив Попко.Нічна атака дронів 3 серпняВійська РФ цієї ночі знову влаштували чергову повітряну атаку по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе. Сигнали про загрозу повітряних ударів зазвучали у північних, центральних, східних та південних областях.У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу застосування противником ударних БПЛА.Близько 01:40 у Київській МВА заявили про роботу ППО по ворожих дронах у Київській області біля столиці, та закликали громадян залишатися в укриттях. Тривога тривала близько трьох годин.Нагадаємо також, що минулої ночі, 2 серпня, війська РФ також атакували Одеську область та Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.