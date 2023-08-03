Південна Корея розглядає можливість участі у багатонаціональних переговорах щодо української “формули миру”, які мають відбутися у Саудівській Аравії цими вихідними.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.За інформацією дипломатичного джерела агентства, Сеул обмірковує відправлення високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенній зустрічі у місті Джидда в Саудівській Аравії.Як повідомляли раніше закордонні ЗМІ, на зустріч для обговорення ініційованої президентом України "формули миру" було запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, включаючи Індію та Китай. На саміт РФ не було запрошено.Спостерігачі кажуть, що участь Південної Кореї на заході може свідчити про її зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.Допомога Сеула для УкраїниНагадаємо, що у червні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві, і погодився надати пакет допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні в рамках Ініціативи миру та солідарності з Україною.У рамках цієї ініціативи Сеул заохочуватиме участь ключових країн, що розвиваються, в запропонованому Зеленським саміті по "формулі миру" для реалізації її 10 пунктів.Саміт у Саудівській АравіїЦього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. Росію туди не запрошували.Більш детально про запланований саміт можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.