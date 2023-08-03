Колишній президент США Дональд Трамп після пред’явлення Міністерством юстиції звинувачення про спроби скасувати вибори 2020 року заявив, що йому може загрожувати до 561 року в’язниці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.Екс-президент Штатів у своєму листі щодо збору коштів у середу назвав Мін’юст "корумпованим", а це звинувачення – "незаконним"."Звіти показують, що тепер мені може загрожувати 561 рік в’язниці за полювання на відьом лівих", – розповів Трамп.Варто зазначити, що в США обвинувачені рідко засуджуються до максимального терміну ув’язнення за всі злочини, за які вони засуджені, а строки за різні злочини можуть відбуватися послідовно, що обмежує загальний час, який обвинувачений проводить у в’язниці.Справи проти ТрампаТрампу у вівторок було пред’явлено 4 пункти звинувачення у розслідуванні спеціальним радником Джеком Смітом подій 6 січня 2021 року та інших його зусиль щодо збереження влади після програшу на президентських виборах Джо Байдену.Також Трамп має зіткнутися з додатковими юридичними проблемами у вигляді федерального обвинувального акта за 40 пунктами у зв’язку з його поводженням із секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після виходу з Білого дому.Крім того – з обвинувальним актом за 34 пунктами від окружного прокурора Манхеттена у зв’язку із шестизначним платежем, який колишній помічник Трампа Майкл Коен зробив зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс незадовго до виборів 2016 року.Екс-президенту також загрожує ще один можливий список звинувачень щодо втручання у вибори в окрузі Фултон (штат Джорджія).Раніше повідомлялося, що політична група Дональда Трампа у першій половині 2023 року витратила понад 40 мільйонів доларів на судові витрати для захисту самого політика, а також його радників та інших осіб, які фігурують у справах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.