Україна не включає списки на обмін російських військовополонених, які скоїли особливо тяжкі злочини. Такі особи після вироку мають відбувати покарання в Україні, та обміну не підлягають.Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам, скоєними в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю чиновника “Інтерфакс-Україна”.Він зазначив, що в ОГП є відповідна позиція."Це такі наші умовні "червоні лінії". Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів?" – каже Білоусов.Що ж до числа обміняних засуджених, то тут "рахунок на одиниці, не так на десятки".Чиновник також вказав на такий важливий момент, як громадянство полонених."Коли ми говоримо про воєнні злочини, як правило, це стосується громадян Росії. Але не тільки. Громадяни України з так званих "Л/ДНР" також потрапляють у полон, їхні дії кваліфікуються за статтею "державна зрада"", – розповів він.Тобто російський військовополонений, який не скоїв воєнний злочин, взагалі не має кримінального переслідування, а українець з угруповань "Л/ДНР", який не скоїв воєнний злочин, отримує "держзраду", і теж можуть бути вироки та обмін", – пояснив Білоусов.Однак якщо окупанти винні у вбивствах, сексуальному насильстві, тортурах, то за цими вироками відбуватимуть покарання в Україні, уточнив представник ОГП.Раніше представник Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов заявив, що українські правоохоронці спромоглися ідентифікувати сотні тисяч росіян, які беруть участь у війні проти нашої країни.Воєнні злочини солдатів РФНагадаємо, російські окупанти з початку повномасштабної війни проти України неодноразово чинили воєнні злочини. Зокрема вони вбивали мирних українців, руйнували громадянську інфраструктуру і не тільки.Воєнні злочини російських солдатів у своїй доповіді наводила моніторингова місія ООН з прав людини.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.