Сьогодні, 3 серпня, православна церква згадує преподобного Онуфрія Печерського та святого пророка Єзекіїля. У народі цей день називають Мовчазний.Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела – читайте на Styler.У чому суть святаПророк Єзекіїль належить до "великих пророків". Святий народився близько 622 року до н.е. в Юдеї. Працював священиком і був відправлений до Вавилону з першим караваном полонених у 527 році до н.е. Після того, як святому були дані видіння від Бога, Єзекіїль у 592 році до н.е. став пророком. Святий читав людям проповіді, а пізніше став автором старозавітної книги. Пророк був звинувачений у безчестя і був убитий одним із правителів.Преподобний Онуфрій Печерський жив у Києві у 12 столітті. Святий був ченцем Києво-Печерської лаври, мешкав у Ближніх печерах, де зараз перебувають його мощі.У день пам’яті Онуфрія було заведено готувати засіки та місця для зерна у коморах, сіяти жито та збирати яблучний урожай.Головні прикмети 3 серпня Якщо день вітряний, зима очікується холодна та довга. А холодна ніч означає ранню та холодну зиму. Дощ із грозою – осінь буде дощовою та сирою, а туман – до теплої осінньої погоди. Туман унизу стелиться - до теплої погоди. Багато жолудів на дубах - рік урожайним буде.Що не можна робити сьогодні Сваритися, лаятись, голосно розмовляти. Важко працювати вдома та на городі. Розпивати спиртні напої, піддаватися шкідливим звичкам. Позичати гроші і брати в борг.День ангела сьогодні відзначають:Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихін. Привітайте цих людей з іменинами!Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року .Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.