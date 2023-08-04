Сьогодні, 4 серпня, православна церква згадує святу Марію Магдалину – послідовницю Христа.Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела – читайте на Styler.У чому суть святаМарія народилася у місті Магдал. Прізвисько Магдалина вважається географічним. Ця християнська свята є найбільш таємничою та загадковою фігурою. Переказ свідчить, що в юності Марія з Магдали була грішницею і вела розпусне життя. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів та теорій. Марія була при розп’ятті Христа і біля порожньої труни на ранок його Воскресіння.Дівчата цього дня благали святу Магдалину подарувати їм неземну красу. Крім молитов, використовували й інші способи. Вранці представниці прекрасної статі збирали в срібний посуд росу, яку потім вмивали. Вважалося, що "срібна роса" надасть шкірі здорового вигляду і гарного рум’янцю.Також у цей день у лісі достигали ягоди, тож у народі день називали Марія – Ягідниця. Наші пращури вирушали до лісу збирати малину, чорницю, ожину і з повними кошиками поверталися додому. Зі зібраних ягід робили варення, джеми, варили компоти, а також у цей день було заведено готувати ягідний пиріг.Головні прикмети на 4 серпня Жаби на воді тримаються – до сухої погоди, а якщо розквакалися або сидять на суші – до негоди. Гроза у цей день віщує багатий урожай зернових культур. Розкотистий грім – до граду. Павуки сховалися - до дощу. Якщо багато слимаків на городі, то найближчими днями погода сира буде. Кури під час дощу двором гуляють - до тепла. Якщо опеньки з’явилися, то грибів восени мало буде. Туман на світанку - до сонячного дня.Що не можна робити у цей деньЦього дня не можна розповідати сон, який вам наснився. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також не можна прати та прибирати.Хто святкує іменини 4 серпня : Марія, Олексій, Корнилій, Михайло.Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року.Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.