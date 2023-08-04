Троянду з подарованого букета укорінити простіше, ніж здається. Зробивши все правильно, ви отримаєте розкішний кущ, який стане окрасою садуЯк це зробити, пише Telegram-канал Дача. Сад та Город.Найлегший спосіб укорінити трояндуСадівники радять верхню частину троянди зрізати гострим ножем. Залишити живець довжиною приблизно 25 см і прибрати на ньому все листя.Верхній зріз варто обробити воском, а нижній – трохи обрізати.Далі укоріняти троянду можна двома варіантами: Варіант 1В 1 л води розчиніть 1 ч. л. меду. Занурте живці в розчин на 1/3 і залиште на 12 годин. Потім поставте живці у ємність з водою, так щоб вони були у воді наполовину. Варіант 2Живець поставте у воду і додайте 10 крапель свіжого соку алое. Простежте за рівнем води, вона повинна доходити до 1/2 живця.Через 10 днів додайте ще 5-7 крапель соку алое.Садівники кажуть, що виконуючи ці прості дії, ви зможете вкоренити будь-яку троянду, що сподобалася.Як захистити садові троянди від хворобДля захисту троянди від іржі, плямистості і борошнистої роси добре допомагає "народний" засіб.Вам знадобиться: 1 ст. л. соди 1 ч. л. засобу для миття посуду 1 ст. л.рослинної олії 1 таблетка аспірину 1 л водиРозчиніть аспірин в невеликій кількості води, додайте інші інгредієнти. Розчином, що вийшов, обприскуйте троянди кожні 7-10 днів. Раніше ми писали, які робити можна проводити на городі згідно з посівним календарем на серпень 2023.