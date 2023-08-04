В ніч на 4 серпня росіяни атакували Нікопольский район Дніпропетровської області – відомо про двох поранених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Росіяни п’ять разів обстрілювали район: влучили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам. "Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома", – зазначив Лисак.Крім цього, у місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві - знищені.Обстріли Нікополя та Дніпропетровської областіРосіяни майже щодня атакують Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби, а б’ють в основному по Нікопольскому району.Так, 3 серпня росіяни атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії - пошкоджено дві школи, а 31 липня окупанти завдали сім ударів по регіону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.