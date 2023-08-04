Китайський (східний) гороскоп на серпень 2023 розповість про знаки, яким найбільше пощастить у коханні, грошах та кар’єрі.Про це пише YourTango.БикРоки: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021Удача представників цього знаку у серпні 2023 буде надзвичайно сильна. Особливо вдалими будуть ваші зусилля у сфері фінансів.З усім тим декого з вас можуть гнітити негативні думки або недоброзичливці. Бикам доведеться докласти деяких зусиль, щоб побороти поганий вплив і досягти успіху.Найщасливіші дні: 24 і 25 серпня.КроликРоки: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023Ваша удача цього місяця буде дуже сильною. Довіряйте своїй інтуїції, яка підкаже вам правильний шлях до досягнення успіху.Якщо ви власник бізнесу, відповідальний за багатьох співробітників, багато чого залежатиме від того, наскільки здоровим є внутрішнє середовище на вашому робочому місці.Найщасливіший день: 12 серпня.ДраконРоки: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012Вас чекає удача в особистому житті. Оновлення гардероба, стилю, зачіски принесе ще більше успіху. Ви можете зустріти людину, яка не буде схожа на все, що ви могли собі уявити, але вона завоює ваше серце.Однак переконайтеся, що цього місяця ви ні про кого не говорите погано за його спиною, інакше можете загальмувати свою удачу.Найщасливіший день: 31 серпня.Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вміють передбачати майбутнє.Також читайте, яка ваша тварина-покровитель за знаком Зодіаку.