Сьогодні, 4 серпня, в Україні буде досить спекотно. При цьому, незважаючи на спеку, не обійдеться без дощів, причому навіть із грозами, правда, не скрізь.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Вдень 29-34°, на крайньому заході країни 23-28°; в Карпатах вдень 21-26°", – йдеться в повідомленні.Що стосується опадів, то у більшості західних областей, вдень і у Житомирській області очікуються мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози."На решті території малохмарно, без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с", – додали синоптики. Погода на вихіднихЯк розповідала синоптик Наталка Діденко, протягом суботи-неділі спека посилиться до +32..+35 градусів."В Україні також вихідними буде сильна спека, +32…+38 градусів, на заході трохи легше, +25…+30 градусів, а в неділю подекуди навіть +24…+27 градусів", – зазначила синоптик, додавши, що вже з 7 серпня температура повітря почне знижуватись.Погода у серпні в УкраїніВ цьому році температура повітря у серпні 2023 буде вище за норму. Зокрема, середня місячна температура передбачається +20…+25 градусів тепла, в Карпатах +16…+18 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.