Мариновані огірки з кетчупом чилі – це закуска, що полюбилася багатьом, бо вона здатна “підірвати” ваші смакові рецептори.Рецептом поділилась фудблогер під ніком diali_cooking у своєму Instagram.ІнгредієнтиДля приготування хрустких огірків, вам знадобляться вода – 7 скл. огірки оцет – 1 скл. сіль – 2 ст. л. цукор – 1 скл. кетчуп "чилі" - 8 ст. л. кріп, листя хрону, часник, перець горошком – за смакомЯк готуватиСпочатку огірки потрібно добре промити, відрізати кінчики та залишити на дві години у воді. Далі додайте оцет, сіль, цукор та кетчуп та воду в каструлю та кип’ятіть протягом п’яти хвилин.У чисті банки покладіть кріп, хрін, часник, перець та огірочки та залийте гарячим маринадом. Накрийте кришкою та кип’ятіть протягом 10 хвилин. Закрутіть банки, переверніть їх верх дном та накрийте теплим рушником. Залиште до повного охолодження. Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений РЕЦЕПТИ-ВИПІЧКА-ФУДБЛОГ (@diali_cooking)Раніше ми писали про те, як приготувати мариновані кабачки на зиму.Також читайте, які закрутки корисні для здоров’я.