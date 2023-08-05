Погода в Україні сьогодні, 5 серпня, буде спекотною, але вітряною.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко."Сьогодні в західних областях, а в неділю в усій Україні передбачається сильний вітер. Погода буде, як в Єгипті – спека, палюче сонце і сильний вітер", – розповіла вона.Зокрема, впродовж сьогоднішнього дня температура повітря в Україні очікується +30…+37 градусів. 6 серпня в більшості областей України +33…+38, на півдні та сході, ймовірно, місцями до +38….+40 градусів. У західних областях +24…+29 градусів."Переважатиме протягом уїк-енду суха сонячна погода, лише в західних областях – подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, швали та град", – додала синоптик.Погода в КиєвіВ столиці 5 серпня очікується +35 градусів. Без опадів."А 6 серпня +37 градусів, також за єгипетським зразком – спекотно, сонячно та вітряно", – додала Діденко.Синоптик зазначила, що послаблення спеки – вже у понеділок-вівторок, хоча на сході спека ще затримається.Погода у серпні в УкраїніВ цьому році температура повітря у серпні 2023 буде вище за норму. Зокрема, середня місячна температура передбачається +20…+25 градусів тепла, в Карпатах +16…+18 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.