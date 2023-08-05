Сполучені Штати готові допомогти Росії у виконанні вимог “зернової угоди”, але Москві необхідно визначитися зі своїми запитами.Про це заявив координатор санкційної політики Держдепартаменту США Джеймс О’Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг."Передусім, Росії необхідно ясно дати зрозуміти, що вона запитує. Вона висувала низку різних вимог. Усі вони стосувалися неотримання різними російськими інститутами послуг з боку приватного сектора. І ми ясно дали зрозуміти, що готові допомогти з цими справами. Однак неясно, що Росія вважає успіхом", – заявив О’Браєн.За його словами, висловлені проблеми Росії стосуються конкретних комерційних організацій із РФ, у яких виникають складнощі з постачальниками у приватному секторі на Заході.Координатор санкційної політики США також зазначив, що Україна експортувала за останні шість-вісім місяців майже 60 млн тонн зерна."Тридцять два мільйони тонн з них пройшли через Чорноморську зернову ініціативу за посередництва ООН, в рамках якої великі судна могли рухатися з Одеси на світові ринки", – зазначив він.О’Браєн зазначив, що оптимістично налаштований щодо виходу українського зерна на світові ринки."Це займе у нас деякий час. Це вимагатиме деяких витрат, але ми не можемо дозволити Росії захопити Чорне море мертвою хваткою. Це зусилля, які РФ робила при багатьох урядах протягом тривалого часу. Вони намагаються зробити це знову. У цьому випадку вони не досягнуть успіху", – додав він.Вихід Росії із "зернової угоди"Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські війська почали обстрілювати Одесу, атакуючи порти та портову інфраструктуру.Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.Пізніше президент РФ Володимир Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безплатне зерно.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.