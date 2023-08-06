Делегація Південної Кореї на чолі з міністром земель Вон Хі Реном планує відвідати Україну наприкінці серпня для обговорення низки проектів щодо відновлення зруйнованої інфраструктури.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Також стало відомо, що міністерство промисловості організує власну делегацію на чолі з міністром, що складається з представників енергетичних та консалтингових компаній. Її візит заздалегідь запланований на жовтень.Південна Корея активізувала свої зусилля щодо співпраці з Україною у сфері відновлення зруйнованої інфраструктури після несподіваного візиту президента Юн Сок Єля до України у липні.Також Південна Корея вирішила дозволити 30 бізнесменам одночасно відвідувати Україну для реалізації потенційних проектів реконструкції та відновлення.Із запровадженням конкретних правил бізнес-поїздок до України очікується, що представники багатьох корейських компаній відвідають країну, щоб вивчити можливості участі у потенційних проектах реконструкції.Підтримка Південної Кореї УкраїниНезважаючи на те, що Південна Корея є великим експортером зброї, поки країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.Під час візиту до Польщі Юн Сок Йоль разом із польським колегою Анджеєм Дудою домовилися допомагати Україні, а також підписали меморандум про співпрацю у галузі післявоєнного відновлення.Президент Республіки Корея та перша леді країни 15 липня відвідали з неанонсованим візитом до Києва та заявили про виділення нового пакету військової та гуманітарної допомоги. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.