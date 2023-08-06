На заході України, місцями в Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі. Тим часом на решті територій температура повітря прогріється до +38. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Мінлива хмарність. Спекотна суха погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами", – пише пресслужба.Вітер, як відзначає пресслужба, південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви, в західних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.Температура: на заході коливатиметься від +17 до +23 вночі й від +25 до +31 вдень; на півночі коливатиметься від +21 до +23 вночі й від +33 до +35 вдень; на півдні коливатиметься від +20 до +24 вночі й від +34 до +37 вдень; на сході коливатиметься від +20 до +24 вночі й від +34 до +38 вдень.

Фото: прогноз погоди на 6 серпня (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі +19 – +24, вдень +31 – +36, а в Києві – вночі +20 – +22, вдень +33 – +35.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.