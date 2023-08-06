ЗСУ продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області, стримуючи навколо себе велику кількість живої сили та техніки окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.На думку аналітиків ISW, українські операції навколо Бахмута змусили росіян перекинути до навколишніх населених пунктів додаткові з’єднання. Ймовірно, це була одна з їхніх основних цілей контрнаступу біля Бахмута.В результаті окупанти розгорнули елітні з’єднання та частини для підтримки оборонних операцій навколо Бахмута, у тому числі 98-ю гвардійську повітряно-десантну дивізію, 11-у бригаду ВДВ, 106-ю дивізію ВДВ та 364-ю бригаду спецназу.На думку експертів, російські війська, якби вони не були задіяні у Бахмута, могли б використовуватись у наступальних операціях у Луганській та Харківській областях, або для посилення оборонних позицій на півдні України.Ключові висновки ISW: Україна 4 серпня завдала удару по російському нафтовому танкеру за допомогою морського безпілотника, що стало другою атакою на російські кораблі в Чорному морі за два дні. Українські військово-морські удари, ймовірно, є частиною навмисної кампанії, спрямованої на створення сприятливих умов для більших контрнаступних операцій. Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на півдні України 5 серпня. Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська, на рубежі Сватове — Кремінна, і в районі Бахмута. Українські війська вели наступальні дії на лінії Сватово-Кременна, на заході Донецької області, а також у Запорізькій області. Помиловані бойовики ПВК "Вагнера" продовжують збільшувати рівень рецидивізму в Росії. Російські чиновники продовжують вивозити українських дітей із окупованих регіонів до Росії під виглядом літніх канікул.Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступальні дії на північ і на південь від Бахмута. При цьому російські війська намагаються натопати в районі Клещеївки на південь від Бахмута, ЗСУ відбивають атаки ворога.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.