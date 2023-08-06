У східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою ріхтера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters. Землетрус глибиною 10 км стався сьогодні 6 серпня о 02:33 ночі в повіті Пін’юань міста Тайчжоу. Руйнувань зазнали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.China Railway Group призупинила рух деяких поїздів на таких маршрутах, як залізниця Пекін-Шанхай і Пекін-Коулун.Природне лихо в КитаїТайфун Доксурі, який обрушився на Китай, приніс найсильніші дощі за останні 140 років. Внаслідок цього у провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.