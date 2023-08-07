Щоб харчуватися з користю для здоров’я не обов’язково купувати дорогі й екзотичні продукти. Зробіть ставку на просту їжу, ту яку вирощують в Україні, і ваш організм скаже “дякую”. Які прості й недорогі продукти вам допоможуть, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.Варені курячі яйцяЦей український продукт має практично всі амінокислоти і вітаміни. Також яйця мають корисний холестерин, з якого виробляються гормони.Відварна гречкаВ цій каші міститься дуже багато вітамінів і рослинних білків. Гречку варто їсти кілька разів на тиждень, щоб отримувати поживні речовини.Зелене листя салату, капустаЦей продукт, який можна виростити на городі чи навіть підвіконні, містить необхідну організму клітковину.Капуста – давній український суперфуд, джерело клітковини. Вона дешева і дуже корисна.Курина грудка і нежирна курятинаКуряче м’ясо вважається найкориснішим м’ясом серед інших. Крім того курятина дешевша, а отже й доступніша українцямВолоський горіхВажливо, щоб він був термічно необробленим і без плісняви. Цей горіх є одним з найдоступніших і вирощується в Україні.Лікар радить вживати сезонні овочі і фрукти, які дешеві та корисні. Не зловживати алкоголем, кинути курити і помірно займатися спортом. Від цього залежить ваше здоров’я та довголіття. Раніше лікар розповів, якими продуктами варто відновлювати печінку, а які – шкодять органу.Також дізнайтеся, що трапиться, якщо вживати алкоголь щодня.