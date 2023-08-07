Американський мільярдер, засновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг після нещодавньої заяви глави компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска про готовність до “поєдинку в клітці”, призначив дату бою – на 26 серпня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду Цукерберга в Threads."Я готовий сьогодні. Я запропонував 26 серпня, коли він вперше кинув виклик, але не підтвердив", – написав 39-річний підприємець.Також Цукерберг дав зрозуміти, що майбутній потенційний бій із 51-річним Маском не перехоплює в нього дух.Так засновник Facebook відреагував на пост власника Twitter про активну підготовку до майбутнього поєдинку."Піднімаю тяжкості протягом дня, готуюся до бою. Я не маю часу займатися, тому я просто привожу їх на роботу", – написав Маск.

Цукерберг запропонував Маску провести поєдинок 26 серпня (фото: скрін threads.net/@zuck)У публікації Threads було оголошено, що бій Цукерберга проти Маска транслюватиметься у прямому ефірі на Twitter, який тепер називається X."Всі отримані кошти підуть на благодійність ветеранам", – розповів Маск.Нагадаємо, що історія з викликом на бій почалася після того, як гендиректор компаній Tesla, SpaceX і Twitter висміяв стратегію Цукерберга з копіювання технологій конкурентів. Після цього мільярдери в соціальних мережах оголосили про готовність битися один з одним у клітці під час турніру UFC у Лас-Вегасі.Раніше ми повідомляли, що компанія Meta запускає новий додаток Threads, який має стати альтернативою Twitter, що належить Ілону Маску.Тим часом Twitter погрожує судовим позовом проти Meta через її нову текстову платформу. Компанія Маска звинувачує Цукерберга у браконьєрстві колишніх співробітників для створення програми-копії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.