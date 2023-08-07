Російські загарбники продовжують нести у боях із військовими Сил оборони України значні втрати. Так, у тимчасово окуповану Чаплинку на Херсонщині інтервенти привезли вантажівки з тілами своїх ліквідованих солдатів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.У військовому командуванні зауважили, що ворог всіма способами намагається приховати великі втрати."У тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ", – йдеться у публікації.У Генштабі додали, що тіла російських окупантів було поховано на двох локаціях.Втрати Росармії в УкраїніЗа даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 серпня, російські загарбники втратили на війні проти України вже понад 249 тисяч своїх військових. Також ЗСУ знищили тисячі одиниць важкої техніки, безпілотників, ракет, сотні літаків та гелікоптерів.При цьому зазначимо, що РФ приховує свої втрати. Міноборони РФ не розкриває кількість солдатів, які загинули на війні проти України. Це стосується також військових формувань, наприклад, ПВК "Вагнера".Додамо також, що в Міноборони Великої Британії заявили про те, що Росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України. Йдеться про щонайменше 15 тисяч військових.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.