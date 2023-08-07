Погода в Україні сьогодні, 7 серпня, буде місцями з дощами. Опади накриють захід, північ та центр нашої країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні у північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. На заході України прогнозуються сильні опади. Стовпчики термометрів вдень покажуть +21 +26 градусів, а вночі +19 +24 градуси. У Житомирській та Вінницькій областях температура вдень буде +18 +23 градуси, вночі – до +12 +17.На півдні та сході збережеться суха та спекотна погода. Вдень очікується спека до +28 +33 градусів, а місцями +38. Вночі температура опуститься до +20 +25 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, очікується дощ з грозами. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде +23 +25 градусів, а вночі +21 +23 градуси. Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.