Сьогодні, 8 серпня, віруючі вшановують пам’ять священномученика Єрмолая. У народі цей день називали Єрмолай, Моісей, Параскева, Марьїв день.Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети – у матеріалі Styler нижче.Традиції цього дняНа Єрмолая прийнято починати збирати яблука, але ні їсти, ні навіть куштувати їх не можна до Яблучного Спасу, 19 серпня.А ось картоплю, яку також можна було починати забирати, вживати можна. З неї робили халат і вінегрет і подавали на стіл.Вважалося, що трави на Єрмолая набирали особливої сили, тому їх збирали в лісах і луках, висушували, щоб робити лікувальні відвари та настоянки.Крім того, роса 8 серпня також вважалася цілющою.Народні прикмети 8 липня Якщо птахи голосно співають, попереду ясна погода, якщо насупилися і мовчки гуляють калюжами – негода. Кішка поруч уляглася – до багатства та успіху. Холодний ранок 8 серпня віщує холодну зиму. Мухи кусаються і стають настирливими – чекай на дощ.Що не можна робити у цей деньЖінкам у цей день не можна виходити у поле, інакше можна зірвати здоров’я. Також жінкам та дівчатам на Параскеву не рекомендується мати справу з гострими предметами, а особливо голками, бо доведеться постійно латати свій шлюб. Не можна допускати, щоб каша пригоріла чи молоко втекло, інакше чоловік буде жадібним і гуляючим, попереджали батьки.8 серпня краще не позичати. Повертатимете довго. Замість грошей нужденному потрібно запропонувати яблука, зібрані та освячені у церкві 8 серпня. Тоді і в нього все налагодиться, і в дім дарувальника прийде достаток.День Ангела сьогодні святкують: Мойсей, Федір, Сергій, Параска, Домінік. Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, тому що зваляться проблеми та безгрошів’я.Також читайте про всі церковні свята серпня 2023 року.