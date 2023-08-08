Сьогодні, 8 серпня, дощі з грозами в Україні продовжуватимуться. Щоправда на сході та південному сході ще очікується спека до +34.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Дощі з грозами у вівторок, пройдуть на заході, півночі та подекуди у центральних областях", – розповіла вона.Водночас на сході буде сухо, на півдні така ж ситуація, за винятком Одеської області."Лише в Одеській області буде дощ з грозою", – констатувала синоптик.Що стосується температури повітря, то сьогодні очікується на заході +18….+22, на сході та південному сході +29…+34, на решті території України +23….+29 градусів.Погода в КиєвіУ столиці дощ та гроза більш ймовірні в другій половині дня вівторка.Температура повітря становитиме "комфортні" +23…+25 градусів.Негода в УкраїніУ неділю, 6 серпня, низку регіонів України накрила негода, внаслідок чого сотні населених пунктів залишилися без світла. Окрім цього на 7 серпня по Україні оголошували штормове попередження. Зокрема, у другій половині 7 серпня Київ накрив дощ з грозою, громом, місцями з градом. Під’їзди у деяких будинках затопило водою.Водночас синоптики попри дощі прогнозують нове підвищення температури, правда вже не до +40 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.