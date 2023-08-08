Лідери військової хунти в Нігері відмовили виконуючій обов’язки заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд узустрічі зі скинутим президентом країни Мохаммедом Базумом, який знаходиться під “домашнім арештом”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.В столиці Нігеру Ніамей відбулась двогодинна зустріч Нуланд з командирами повстанців. ПІд час неї заступниці держсекретаря відмовили у зустрічі з самопроголошеним новим лідером Нігеру, генералом Абдурахаманом Чіані, або із затриманим обраним президентом Мохамедом Базумом."Ці розмови були надзвичайно відвертими і часом досить важкими", – зазначила вона.Нуланд назвала повсталих офіцерів "несприйнятливими до США" та закликала їх повернути в країну конституційний лад. Вона додала, що Штати пропонували свою допомогу у разі, якщо повстанці повернуть владу чинному президенту, однак ті "не сприйняли пропозицію"."Я сподіваюся, що вони залишатимуть відкритими двері для дипломатії. Ми зробили таку пропозицію. Побачимо", - сказала Нуланд.Ця зустріч вібулась на тлі підготовки блоку західноафриканських країн Ecowas до зустрічі у четвер, на якій буде прийняте рішення стосовно можливої військової інтервенції у Нігер.Переворот у Нігері26 липня військовослужбовці Нігеру фактично взяли в заручники Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції, та заявили про повалення уряду. Після цього в країні закрили кордони та ввели комендантську годину. Глава ж президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру31 липня країни Західної Африки заявили, що планують військову операцію, якщо за тиждень Базума не звільнять і не поновлять на посаді. Однак повстанці відмовились виконувати ці умови, після чого закрили повітряний простір над країною.Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.