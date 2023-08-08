У Покровську Донецької області вранці у вівторок, 8 серпня, відновили роботи з розбирання завалів після вчорашніх російських ракетних ударів по місту. Такі заходи припиняли вночі через небезпеку нових ворожих обстрілів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка."Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторного обстрілу", – написав він.Чиновник також навів оновлені дані про кількість поранених та загиблих внаслідок ракетної атаки у понеділок увечері. Так, кількість постраждалих значно збільшилась."Трагедія у Покровську: інформація про постраждалих станом на 7:00. Загинули 7 людей. 67 поранено, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей", – розповів він.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .